Aldosi è espresso sul mercato della Juve in merito all'ipotesi di una cessione di Federico Chiesa. Ecco il suo pensiero a Tuttosport: "Punterei su Chiesa, anche per l’italianità. Io credo che da seconda punta possa dare il meglio. Chi ha tiro e dribbling secondo me deve essere portato nelle condizioni di fare più male agli avversari, giocando nella zona centrale dell’attacco. Per me con le doti che ha deve essere ambizioso e porsi il traguardo dei 20 gol: in coppia con una prima punta secondo me arriverebbe di più al tiro e se si calasse in questo ruolo ne gioverebbe anche la Nazionale".