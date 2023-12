Intervenuto ai microfoni di TV Play, l’ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è il rendimento di Vlahovic, lanciando una frecciata al serbo.‘Non so come schiererà la squadra, Allegri ci ha sempre abituato a delle sorprese, ci può stare che giochi con uno schema più offensivo. Sotto questo punto di vista potrebbe anche giocare un po’ più sbilanciato inserendo Yildiz e Milik. Quest’ultimo meriterebbe una chance perché ultimamente Vlahovic non sta facendo bene’.