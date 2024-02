L'ex calciatore della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tv Play, dove ha parlato anche di quello che è il momento che stanno vivendo i bianconeri.'Non credo che Allegri sia il problema di questa Juve. Ogni volta che ha avuto le risorse necessarie, è sempre stato in grado di tirare fuori il meglio dalla squadra. Oggi, i giocatori non sono pronti a competere per il titolo. Nei loro momenti di eccellenza, si sono spinti oltre l'ordinario, ma la squadra non è pronta a vincere un campionato impegnativo come la Serie A'.