Alla vigilia dell'ottavo di finale della Coppa Italia in programma contro la Salernitana, l’ex attaccante della Juve Darko Kovacevic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche del mercato che dovrebbero fare i bianconeri nella sessione invernale.‘Non voglio mettermi nei panni di Cristiano Giuntoli. Avrà senz’altro le sue ragioni se non farà acquisti. Ma se parliamo di campo è innegabile che ad Allegri farebbe assai comodo un centrocampista di qualità in più per giocarsi la vittoria del campionato’.