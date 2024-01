L'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV Play, dove ha parlato anche di quella che è stata la gara giocata dai bianconeri contro l'Empoli. In particolar modo, sotto la lente di ingrandimento ci è finita la gestione del match da parte di Allegri dopo il vantaggio di Vlahovic."La Juve si è abbassata troppo dopo il gol di Vlahovic. Allegri ha probabilmente sbagliato il modo in cui ha gestito la partita dopo il vantaggio. Se avesse messo Dusan sul dischetto della metà campo, l'Empoli si sarebbe comportata in modo diverso".