Intervenuto ai microfoni di Tv Play, l'ex centrocampista della Juve, Angelo Di Livio, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul talento del Monza Colpani, finito nel mirino della dirigenza bianconera.'La squadra ideale per Colpani, secondo me, è l’Inter. Nerazzurri con tanti centrocampisti di qualità, è vero, ma proprio per questo, lì crescerebbe moltissimo ed imparerebbe dagli altri. Per quanto mi riguarda, può giocare al posto di Barella o Frattesi, considerando anche che si tratta di una squadra che disputa circa 50 partite all’anno'.