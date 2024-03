L’ex portiere dell’Inter, Sebastian Frey, ha commentato il tema legato alla panchina della Juve attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Tv Play, soffermandosi in maniera particolare sulla figura di Zinedine Zidane.‘Le dichiarazioni di Zidane rilasciate in occasione della presentazione del film su Marcello Lippi sono state emblematiche: onestamente se Zizou dovesse allenare in Serie A lo vedrei bene soprattutto alla Juve, perché sono un po’ romantico’.