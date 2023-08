Intervenuto ai microfoni di Calcio Totale, l'ex calciatore dell'Inter Fulvio Collovati ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul tema legato alla trattativa Vlahovic-Lukaku.'Non sono sicuro che Vlahovic rimanga alla Juve. Chiedetevi perché fino ad ora non ci sono ancora state offerte per lui. Fino ad ora c'è stato qualcuno che si è mosso per Vlahovic? Vi rispondo io: no'.