Intervenuto ai microfoni di DAZN durante il corso della puntata Open VAR, l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni ha rilasciato delle dichiarazioni anche sugli episodi arbitrali della scorsa sfida tra Genoa e Juve.'Nei due episodi quello che ho notato, a prescindere dalla decisione, è che dal Var c’è un atteggiamento molto deciso. E’ importante anche fra di loro la comunicazione. La prima voce del Var era molto decisa, ha detto più volte che era fallo e giallo sul primo caso, poi sull’episodio del rigore che aveva preso il ginocchio. Per me non era rigore comunque'.