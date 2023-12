L'ex attaccante dell'Inter, Goran Pandev, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto.'Beh, direi che i nerazzurri sono davanti a tutti in termini di organico. Attenzione come al solito alla Juventus: non avere impegni europei è un vantaggio che potrà rivelarsi determinante. Napoli e Milan restano in corsa, almeno per ora'.