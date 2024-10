Ernesto, ex amministratore delegato dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni sul momento attuale della squadra in un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.CASO ULTRAS - "Aspettiamo che la magistratura che sta indagando vada a fondo e vengano fuori i fatti, non so assolutamente cosa sia accaduto veramente. Posso solo dire che non mi piace questo rapporto così vicino di giocatori, dirigenti e allenatore con le tifoserie. Dovrebbero stare in ambienti ovattati e separati da tutto".