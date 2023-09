L'ex attaccante dell'Inter, Giampaolo Pazzini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha parlato anche della lotta scudetto, non facendo riferimento alla Juve.'Si vede chiaramente che Inter e Milan abbiano questa grande voglia di riscattare una stagione, quella scorsa, vissuta all’ombra di un super Napoli. Mi hanno colpito, in particolare, due aspetti: gli zero gol subiti dall’Inter e la prova di forza del Milan in casa della Roma. Entrambe saranno assolute protagoniste fino alla fine'.