Mircea, ex allenatore della Dinamo Kiev ed ex tecnico dell'Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport pronosticando la vincitrice della Serie A: "L’Inter. La Juve cresce, è tornata dopo un periodo buio, ha il vantaggio di non fare le coppe ma guardate quanto pesa l’esperienza fatta in Europa da Inzaghi e dai suoi. La Juve gioca più con l’anima che con la qualità, Allegri ha fatto un gran lavoro per ricostruirla ma alla lunga il ritmo dell’Inter non credo possa tenerlo"."Un giovane che guadagna tanto è spesso circondato da gente che vuole approfittarsene. E la parte educativa dell’allenatore è importantissima, soprattutto per avere giocatori migliori. Ne leggo di tutti i colori, non solo in Italia, e penso che la colpa sia in parte anche di chi ha un rapporto diretto coi ragazzi: ci passi insieme 4-5 ore al giorno, ci parli, devi capire se qualcosa non va. E se i calciatori hanno un problema, alla fine il problema ce l’ha tutto il calcio".