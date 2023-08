Intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport, l'ex attaccante di Inter e Milan, Aldo Serena, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che sarà la lotta scudetto.'Il Napoli, che secondo me con l’Inter e le romane resta nella rosa che lotterà per il prossimo scudetto, non deve cambiare di nuovo identità. Se ci fosse ancora Spalletti, probabilmente tutto sarebbe rimasto invariato o quasi. Garcia gioca diversamente, occupa più campo'.