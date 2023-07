Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex giocatore dell'Inter Aldo Serena ha commentato la vicenda legata a Romelu Lukaku, con la Juve che resta sullo sfondo.'La Juventus non naviga nell'oro, il nuovo corso è all'insegna del risparmio e dell'oculatezza e in questo contesto va incastrato l'eventuale acquisto di Lukaku. Per Vlahovic ci sono in atto delle trattative con grandi club e anche Chiesa mi sembra sul mercato'.