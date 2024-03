L’ex giocatore dell’Inter, Fulvio Collovati, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juve ai microfoni di Rai Sport.‘A questa Juventus che è chiaramente in fase di rivoluzione con molti giovani, non basta questa rosa. Se Allegri parla di quarto posto va bene questa cosa qua ma se vuoi lottare per lo scudetto ci vogliono 4-5 giocatori nuovi, diversi da quelli che ci sono adesso. Non basta Koopminers, ci vuole anche un difensore, un esterno sinistro e un esterno destro’.