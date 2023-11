L’ex giocatore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della crescita della Juventus.‘La Juve ha ritrovato entusiasmo, soprattutto in casa la squadra bianconera gioca un calcio diverso. Anche se non sono partite spettacolari, fa la partita, è tremendamente solida, ha una durezza mentale importante che rappresenta la mentalità dell’allenatore e la storia della Juventus. E credo che avendo una sola competizione possa stare in alto’.