Intervenuto ai microfoni di Calcio Totale, l'ex calciatore dell'Inter, Fulvio Collovati, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul mercato della Juventus.'Bisogna chiedersi come mai la Juve ha cercato insistentemente prima Kessie e ora Amrabat. Evidentemente ha bisogno assolutamente di un centrocampista che in questo momento la Juve non ha'.