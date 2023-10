L'ex calciatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche dell'attaccante della Juve Moise Kean.'Gli servono una continuità di prestazione, capire quanto spazio avrà e secondo me ne avrà tanto per come gioca nella Juventus con 4 punte che devono ruotare molto. Sa giocare spalle alla porta, sa attaccare la profondità e può giocare anche esterno. Deve trovare continuità ed essere concentrato mentalmente dopo gli alti e bassi del passato'.