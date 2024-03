Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex calciatore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato delle vicende che hanno colpito Massimiliano Allegri in questi ultimi 3 anni.‘La Juventus a Napoli ha fatto una buona prestazione, abbiamo visto la crescita della squadra e dei singoli, l’allenatore si giudica anche per questo ma dobbiamo capire se questi tre anni sono stati pesanti per Allegri per quello che ha dovuto sopportare da allenatore. Ai primi scivoloni contro Empoli, Verona sono venuti fuori le stesse critiche di una volta e se deve vivere sempre in questa situazione deve fare delle scelte’.