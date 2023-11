L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport, dove ha commentato quella che è stata la sfida tra nerazzurri e bianconeri.'Non è stata una brutta partita. Due squadre prudenti. Non ha avuto le caratteristiche da Juve-Inter e forse meno male. Dopo il trionfo in Davis tutto è sembrato più modesto. Il pari è un buon risultato. Due bei gol con difese non eccezionali, ma questo ad essere pignoli. Il punto di forza dell’Inter è l’aver avuto un anno positivo, essere arrivati in finale di Champions. Gioca con fiducia, sicurezza, ha giocatori rodati. Mi sembra più forte: la Juve sta crescendo e l’Inter è già cresciuta'.