L'ex portiere dell'Inter, Gianluca Pagliuca, ha concesso un'ampia intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche di quella che sarà la lotta scudetto, facendo un confronto tra i nerazzurri e la Juve di Allegri."Non è giusto definire l’Inter la favorita di questo campionato. Non lo è per motivi di calendario, che sono semplici da spiegare: guardate cosa accadrà nelle prossime settimane, tra la Supercoppa in Arabia e la doppia sfida di Champions con l’Atletico Madrid… Sarà inevitabile disperdere qualche energia, sia mentale sia fisica".