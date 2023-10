Assane Gnoukouri, 11 presenze con la maglia dell'Inter tra il 2015 e il 2017 è in realtà Alassane Traoré. Ora rischia l'espulsione dall'Italia. Il giocatore originario della Costa d'Avorio, è arrivato all'Inter nella formazione Primavera nel 2014 esordendo in prima squadra un anno dopo grazie a Roberto Mancini. Un'indagine della Procura di Parma del 2017, poco dopo che Gnoukouri aveva appeso gli scarpini al chiodo per problemi cardiaci, ha chiarito che il suo vero nome è Alassane Traoré e che il suo anno di nascita è il 1994 e non il 1996. A riferirlo è Tuttosport ma ora il giocatore rischia l'espulsione dall'Italia.