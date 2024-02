L'ex centrocampista dell'Inter, Gigi Di Biagio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tv Play, dove ha parlato anche dell'occasione sprecata da Vlahovic nella sfida contro l'Inter.'Non è colpa dell’allenatore se Vlahovic sbaglia qualche occasione ma comunque in una squadra in cui ti arrivano pochissimi rifornimenti un attaccante può innervosirsi stando sempre lontano dalla porta a pressare tutti in continuazione gli avversari. Poi perdi lucidità quando ti arrivano quei pochi palloni per fare gol. Lui, aldilà che posso sentire la pressione, si è innervosito dal fatto che la squadra sta dietro e ha poche possibilità di concludere'.