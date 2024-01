L'ex portiere dell'Inter, Sebastian Frey, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV Play, dove ha parlato anche di quella che sarà la sfida di domenica sera tra la Juve e i nerazzurri."Allegri sta cercando di mettere un po' di pressione all'Inter, se alcune parone non fossero uscite da lui sarebbe successo un casino - dice Sebastian Frey a TvPlay - i nerazzurri proveranno certamente a vincere, ma la Juve farà la gara per non perdere. Se i bianconeri dovessero uscire sconfitti il campionato sarebbe finito".