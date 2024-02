Anche l'ex calciatore dell'Inter, Gigi Di Biagio, ha voluto commentare il lavoro svolto da Allegri fino a questo momento, attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Tv Play."Ovviamente è ancora in lotta per lo Scudetto, ma non è ancora pronta. Allegri sta facendo un capolavoro quest’anno. Può giocare meglio? Sì, certamente. La Juve, per il blasone che ha, deve assolutamente fare qualcosa in più per vincere le partite, soprattutto quando si alza il livello tecnico delle avversarie. Allegri ha un parco giocatori, non è al livello dell’Inter, ma può fare sicuramente meglio".