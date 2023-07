Intervenuto ai microfoni di DS Estate, l'ex calciatore dell'Inter, Fulvio Collovati, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il modulo adottato da Max Allegri, con le dovute ripercussioni di mercato.'Cambiare modulo per Chiesa? Allegri non cambierà mai modulo. Vuole fortemente Lukaku ma spero che Chiesa non vada al Newcastle altrimenti la Juventus si ritroverà con 4 centravanti: Lukaku, Vlahovic, Milik e Kean invece Chiesa è totalmente diverso'.