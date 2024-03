L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche del finale di stagione che dovrà affrontare la Juve.‘Roma e Bologna sono due candidate forti a un posto nella prossima Champions League, ma la corsa per me è ancora aperta anche ad altri. I giallorossi nelle prossime 7 gare hanno 5 scontri diretti, fra cui proprio quello con il Bologna all’Olimpico, più la sentitissima doppia sfida europea contro il Milan. I rossoblù hanno forse a loro favore un calendario migliore, con 3 scontri diretti e soprattutto l’assenza di impegni extra campionato, che consentirà a Thiago Motta di lavorare al 100% in settimana’.