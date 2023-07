L'ex giocatore dell'Inter, Fulvio Collovati, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della DS Estate, dove ha parlato anche dell'intreccio di mercato tra Vlahovic e Lukaku.'Ormai nel calcio di oggi domina il Dio denaro, perché Lukaku è spinto dall'ingaggio migliore ch gli offre la Juventus. I calciatori devono finirla di baciare le maglie, vedete Cuadrado. Qui c'è lo zampino di Allegri che non va d'accordo con Vlahovic e spinge per la sua cessione. Ma se tieni Allegri è giusto un attaccante come Lukaku. Bonucci? Un giocatore deve rendersi conto quando non riesce più a dare il massimo'.