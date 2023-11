Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, ha commentato quella che è stata la partita preparata da Massimiliano Allegri per affrontare l'Inter.'Abbiamo visto una Juve diversa, Allegri l’ha preparata benissimo con Chiesa un poi defilato. L’Inter non è riuscita a giocare come di solito ama, nel secondo tempo abbiamo visto due squadre concentrate a non concedere, a non volerla perdere'.