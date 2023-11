Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex terzino bianconero Zdenekha detto la sua sulla sfida di domenica tra. Ecco le sue parole: "I bianconeri sono ben organizzati e non subiscono molte reti, questo fa sempre la differenza. Le partite tra i viola e la Juventus sono sempre toste, non solo per i calciatori ma anche per i tifosi. Al Franchi sarà sicuramente tutto esaurito domenica, i tifosi spingeranno tanto la squadra viola. La Juve è una squadra forte, da tifoso bianconero spero che vinca e che faccia bene in Serie A".