L'ex calciatore della Lazio, Valon Behrami, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove siete soffermato anche sul momento che sta vivendo Dusan Vlahovic.'Gli manca maturità, tranquillità e fiducia nei propri mezzi. Ma è un problema che ha anche con la Serbia. In questo momento Mitrovic è il titolare della Nazionale e lui fa fatica. Si è tanto coperto col fatto che si dicesse che Allegri non gli permettesse di essere quello della Fiorentina, ma va in Nazionale è uguale. In questo momento il problema è per lui'.