L'ex giocatore della Roma, Sebino Nela, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, dove ha parlato anche della Juve di Allegri.'Se manca Rabiot a centrocampo perde moltissimo e davanti i due attaccanti non aiutano per niente quindi la squadra è costantemente in difficoltà. Si ritrova a lottare per lo Scudetto perché dietro hanno una squadra organizzata, sanno difendere bene ma poco di più'.