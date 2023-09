In un'ampia intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter Youri Djorkaeff ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla nuova edizione della Champions League, cominciata con le gare di ieri.'Impossibile ora pensare chi possa vincere a giugno. La Champions è talmente lunga, imprevedibile, basata su dettagli e sul momento di forma in un determinato momento. Certo, quali siano le big europee lo sappiamo tutti e per storia e qualità l’Inter è una di queste'.