Stefano, ex capitano della Lazio, ai microfoni di TvPlay ha parlato della gara tra Juventus ed Inter. Le sue parole:"Il gol del pareggio dell’Inter è chiaramente un errore dei difensori juventini, ma va elogiato il movimento di Lautaro che ha dimostrato di essere un grande giocatore. In questo momento è il miglior attaccante del campionato, forse anche superiore a Osimhen. Poi dipende molto dalla squadra in cui vanno a giocare".