L'ex calciatore della Fiorentina, Fantini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di RadioFirenzeViola, dove ha parlato dell'arrivo di Arthur.'E' il classico regista da mettere davanti alla difesa. Ha grande personalità e tecnica e l'ha fatto vedere solo a tratti alla Juve. Forse non era ancora pronto per i bianconeri e per lui Firenze è la piazza ideale per rilanciarsi'.