Domenicoè al centro delle voci di mercato, con la Juve che vuole provare a portarlo a Torino per rinforzare il reparto offensivo. In esclusiva a, Giuseppe, ex dirigente del Cosenza:Sorpreso che non sia andato ancora in una big?'Ha avuto paura in passato, ora ha 29 anni, è felice al Sassuolo, è 10 anni che sta li, non ci tiene tanto ad andare via. Sarebbe andato più volentieri a Firenze'Perché Berardi preferiva la Fiorentina?'Lì a differenza della Juve sarebbe stato titolare fisso'.