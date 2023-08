L'ex ds di Domenico Berardi, Giuseppe Mazzulla, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBianconero.com, dove ha parlato anche dell'interesse dei biaconeri per il giocatore del Sassuolo.'Sono convinto che non ci andrà, perché Allegri non lo vuole, c'ha Chiesa; Berardi non è una prima punta è un esterno che fa la differenza. Allegri vuole un centravanti. Io però mi auguro che vada'.