In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia, l'ex difensore del Bologna, Daniele Daino, ha parlato anche della lotta scudetto, spezzando una lancia in favore del Milan di Pioli."Sembrerebbe che Pioli abbia finito la sua esperienza in rossonero, anche se devo riconoscere che quando si è trovato nelle difficoltà si è sempre rialzato. Il Milan, senza infortuni, sarebbe in scia di Juventus ed Inter per la lotta scudetto, perchè hanno dei valori importanti. Dopo quattro anni, però, forse cambiare allenatore può essere la scelta giusta per dare nouvi stimoli".