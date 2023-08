Le parole dia Sportweek:"Vedo l’Inter favorita. Dzeko e Lukaku sono andati via ma Lautaro è più responsabilizzato e Frattesi è un gran bel centrocampista. La finale di Champions ha infuso maggiore sicurezza e convinzione all’Inter, la vedo più calata dentro il campionato. Senza dimenticare il Napoli: rivincere è difficile ma Spalletti ha lasciato un’eredità importante. Il Milan presenta grandi novità e la Juve mi sembra un punto di domanda, però tutte e due hanno caratura per inserirsi nella corsa. Difficile, per esempio, che la Juve resti fuori un’altra volta dalla volata".