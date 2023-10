Paolo Nicolato, ex ct dell'Italia under 21, ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha affrontato anche il tema scommesse in cui sono stati coinvolti Fagioli, Tonali (entrambi squalificati) e Zaniolo (quest'ultimo sarà ascoltato oggi dalla Procura di Torino): “Di fronte agli errori dei ragazzi, gli adulti devono farsi domande e riflettere sui valori che trasmettono. Mi riferisco ad allenatori, compagni, dirigenti, famiglie e procuratori. Sono dispiaciuto, voglio bene a tutti e tre, mi hanno dato grandi soddisfazioni, avranno sempre il mio sostegno. Questa esperienza negativa li farà maturare. Bisogna capire che l'impegno è più importante della vittoria. Le famiglie devono cercare di esserci, ma è dura perché i giocatori di alto livello vanno via da casa molto giovani, i rischi aumentano".