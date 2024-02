Nicola, ex centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, lodando il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella in cui dice di rivedersi. Queste le sue parole:"Nel suo ruolo, in Europa è il più forte in assoluto: gli darei il Pallone d'oro. Ogni tanto Barella lo sento, ho il suo numero. Martedì sera, a San Siro in Inter-Atletico, ero a bordo campo e dopo dieci minuti di partita istintivamente avrei scavalcato per raccogliere i guanti che Barella aveva appena lanciato a terra. Ho pensato di corrompere qualcuno per farmeli dare. Spero che l'Inter faccia di tutto per tenerlo".