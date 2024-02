Le parole di Massimoalla Gazzetta dello Sport: "Oggi è il miglior tecnico italiano. E non perché allena l’Inter ed è in testa. Gestisce una squadra organizzata, messa benissimo in campo, che sa affrontare ogni tipo di partita e che ottiene risultati. La forza dell’Inter non è solo tecnico-tattica, ma anche mentale. Avere campioni che sanno anche soffrire quando serve è un valore aggiunto, merito del tecnico che sa trasmettere più concetti: attaccare, difendere, giocare bene e soffrire".