Le parole di Sebino Nela a Novantesimo Minuto:"Io non credo ad una Juventus che può vincere questo campionato perché ancora non vedo questa squadra giocare con una qualità che hanno le altre. La squadra non si esprime alla grande e prima di tutto dobbiamo vedere il centrocampo, se hai attaccanti forti puoi giocare un buon calcio, altre squadre preferiscono attaccanti tecnicamente molto bravi che fanno giocare bene tutta la squadra e la Juventus non ha questo".