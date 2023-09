Fernando. ex calciatore e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Radio della Juventus. Le sue parole:"Ogni volta che vince la Juventus ci fanno due palle così per un rigore, un calcio d’angolo. Non voglio difendere la Juve, ma ogni volta che vince c’è un clamore enorme per un fallo non dato o altro. Se vince l’Inter, la Fiorentina, l’Atalanta con qualche episodio a favore non gliene frega niente a nessuno. Il Lecce ieri non ha fatto mezzo tiro in porta, D’Aversa dovrebbe spiegare perché la squadra ha giocato male. Quella dell’angolo è una scusa. È diventata una moda andare contro la Juventus".