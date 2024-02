L'ex calciatore, Massimo Orlando, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Maracanà, dove ha parlato anche della lotta scudetto tra bianconeri e nerazzurri.'No, deve ritrovare entusiasmo e cattiveria. La Juve prima non subiva. Non capisco come si possa passare dall’essere l’anti-Inter a una squadra che ora molla così. Non è da Allegri. Se fossi nella società mi farei due domande'.