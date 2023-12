Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex calciatore dell'Inter Fernando Orsi ha analizzato anche quella che è la lotta per lo scudetto.'Se fossi l’Inter avrei paura anch’io, perché quando c’hai attaccata la Juventus così, alla fine il risultato te lo porta a casa in qualsiasi modo. Finora è un campionato a due, la Champions League è più allargata perché le altre non camminano. L’Inter è più forte, è una squadra consapevole, con i cambi. Alla fine la Juventus sembra stentare un po’ ma alla fine porta a casa il risultato. Pericoloso per l’Inter, ma se continuano così diventa un campionato avvincente e nessuna delle due sembra voler mollare'.