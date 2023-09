Lorenzo, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di SkySport della gara tra Juventus e Sassuolo. Le sue parole:"La Juve ha un grosso vantaggio. Mentre le altre si sono affaticate in Europa, la Juve ha preparato la partita con molta calma. E’ avvantaggiata nel non giocare le coppe e troverà continuità. Allegri cerca di smorzare l’entusiasmo, ma questo serve a Chiesa e Vlahovic. La Juve ritrovando certezze e valori importanti e ci sono tutti presupposti perché sia una grandissima protagonista del campionato".