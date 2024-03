Salvatoreex calciatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di TvPlay. Queste le sue parole sulla Juventus e su Massimiliano Allegri:"Allegri non si discute, però con questa squadra e questi campioni sta giocando da provinciale. Lui cura molto la fase difensiva e trascura quella offensiva, anche se ieri non meritava di perdere e lo dico da simpatizzante del Napoli. I se e i ma non esistono, però credo che con un allenatore come Motta sicuramente avrebbe fatto qualcosina di più. In questo momento però la Juve ha l’obbligo di mantenere questa posizione fino alla fine".