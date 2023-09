L'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato di Allegri e non solo, lanciando però una provocazione per Inzaghi: "La Juventus non ha i giocatori di livello che hanno altre squadre. E in più durante la settimana Allegri non fa un lavoro per amalgamarli, e dunque la mancanza di coppe non aiuta, è inutile.ma in un gruppo non superiore non incide perché non allena, gestisce. So che Thiago Motta è uno degli allenatori che la Juventus ha in mente per il dopo-Allegri, insieme a Tudor e Conte. Per me invece De Zerbi è già sulla bocca di tante squadre importanti estere, sia in Premier che in Liga, e forse anche in Italia".